太空人中心招募卧床实验者 躺60日最高赚7万元

躺平也可赚钱！中国太空人科研训练中心昨日公开招募「地星三号」男性卧床实验志愿者，要求志愿者全程卧床，期间用餐、洗漱、排尿等都不可起身，最长不超过60天，完成实验者可获得2至7万元（人民币，下同）津贴。

用餐洗漱排尿都不可起身

卧床实验是开展太空医学研究、探究低变重力生理效应、验证防护效果的重要研究手段。「我们的太空」微信公众号昨日发布实验志愿者招募通知，指今次实验时间为5月至8月，志愿者将随机分为对照组和锻炼组，根据不同分组，卧床总时长约为15天或30天，实验进展可能适当延长，最长不超过60天。

中央监控室大屏上显示的36名志愿者。中国载人航天官网

据悉，卧床前志愿者会统一进行体验、专项培训及测试。卧床期间志愿者需全程在头低位6°或头高位卧床状态下，完成用餐、洗漱、睡眠、排尿便等日常活动及相关测试等，卧床期间可以看书、玩手机，锻炼组另需每天按照程式开展锻炼。卧床结束后，志愿者将再次进行体检、测试及身体恢复。相关通知引发网友围观，大家纷纷表示已经扫码报名，留言称「心动了，躺平赚钱的机会来了」「一定要参加一下，为中国航天贡献一份力量」。