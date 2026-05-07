Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太空人中心招募卧床实验者 躺60日最高赚7万元

即时中国
更新时间：09:00 2026-05-07 HKT
发布时间：09:00 2026-05-07 HKT

躺平也可赚钱！中国太空人科研训练中心昨日公开招募「地星三号」男性卧床实验志愿者，要求志愿者全程卧床，期间用餐、洗漱、排尿等都不可起身，最长不超过60天，完成实验者可获得2至7万元（人民币，下同）津贴。

用餐洗漱排尿都不可起身

卧床实验是开展太空医学研究、探究低变重力生理效应、验证防护效果的重要研究手段。「我们的太空」微信公众号昨日发布实验志愿者招募通知，指今次实验时间为5月至8月，志愿者将随机分为对照组和锻炼组，根据不同分组，卧床总时长约为15天或30天，实验进展可能适当延长，最长不超过60天。

中央监控室大屏上显示的36名志愿者。中国载人航天官网
中央监控室大屏上显示的36名志愿者。中国载人航天官网

据悉，卧床前志愿者会统一进行体验、专项培训及测试。卧床期间志愿者需全程在头低位6°或头高位卧床状态下，完成用餐、洗漱、睡眠、排尿便等日常活动及相关测试等，卧床期间可以看书、玩手机，锻炼组另需每天按照程式开展锻炼。卧床结束后，志愿者将再次进行体检、测试及身体恢复。相关通知引发网友围观，大家纷纷表示已经扫码报名，留言称「心动了，躺平赚钱的机会来了」「一定要参加一下，为中国航天贡献一份力量」。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
16小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
17小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
4小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
19小时前
秀茂坪宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 疑有人思念亡儿寻短 警改列谋杀及自杀
00:40
宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 疑有人思念亡儿寻短 警改列谋杀及自杀
突发
1小时前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
22小时前
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
影视圈
16小时前
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
影视圈
14小时前
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
01:04
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
19小时前
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
饮食
19小时前