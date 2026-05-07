「豆包」出包︱搜黎元洪照片变演员范伟 低级错误惹AI收费争议

字节跳动旗下AI工具「豆包」即将推出付费版本，但有网友反映，用豆包查询近代历史人物「黎元洪」时，竟错配成演员范伟的恶搞剧照，低级错误引发争议。豆包系统称，出错是因为两人样貌相似，网图长期混用误用，相关负责人表示现已完成修正。内媒澎湃新闻质疑，未来AI一旦收费营运，是否应为生成结果的准确性负责。

▍中国组 ▍

一名网友在小红书发帖称，使用豆包检索中华民国第二任大总统黎元洪，系统配图却是内地演员范伟于电影「建党伟业」中的恶搞剧照。该网友批评道：「近代人物还用得着给演员的图片吗？『豆包』越来越不智能了」。

网民调侃出错将是免费版标配

事件引发舆论关注，不少用户测试后发现，豆包每次搜索结果不尽相同，部分结果显示范伟图片，部分则同时给出范伟图片和黎元洪本人历史照片。有网民留言调侃称：「以后估计范伟就是（豆包）免费版标配了」。

「豆包」被发现低级错误，把演员范伟当作黎元洪。

「豆包」被发现低级错误，把演员范伟当作黎元洪。

「豆包」被发现低级错误，把演员范伟当作黎元洪。

在被问及为何会犯此类低级错误时，豆包系统回复称，黎元洪和演员范伟长得非常相似，且恶搞图当年流传甚广，流量比黎元洪原版历史照传播度高得多，网上也存在大量混用、误传，因而产生辨识失误。豆包相关负责人昨日回应称，相关问题已优化。

系统回复称两人长得很相似

本周一（4日），豆包App Store页面出现付费版本服务声明，其中标准版每月68元（人民币，下同）、加强版每月200元、专业版每月500元，「豆包付费」随即冲上微博热搜榜首。官方强调，豆包将始终提供面向用户日常使用的免费服务，并在此基础上探索更多增值服务，相关方案仍在测试阶段。

据消息人士透露，豆包付费版锁定高阶需求，涵盖简报制作、数据分析、影像创作等复杂任务。由于进阶运算需消耗庞大算力，营运方因而规划收费模式，以持续提升模型效能。

澎湃新闻昨日发表评论，质疑AI平台迈向收费化后的责任问题。文章指出，若用户付费换取服务，平台理应保障内容基本准确；若持续出现低级错误，势必衍生消费权益、商业伦理及责任划分等争议。未来AI服务提供者，可能不仅要履行服务功能的显著提示说明义务，还应尽到讯息可靠性的基本保障义务。