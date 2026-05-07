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特朗普访华前夕  美国特勤处车辆现身北京街头

即时中国
更新时间：08:00 2026-05-07 HKT
发布时间：08:00 2026-05-07 HKT

美国总统特朗普拟于下周四至周五（14至15日）访华，有网民前日拍摄到车两辆美国特勤处车辆，现身北京街头，显示特朗普访华的先遣人员已陆续抵达京城。

被北京民众拍到的这两辆美国特勤处车辆，当时正行驶在北京首都机场高速公路上。

相关新闻：特朗普访华｜再有美军机抵京疑运送先遣物资 至今共四架︱有片

网民拍摄到美国特勤车在北京街头驶过。微博@飞扬军事铁背心
网民拍摄到美国特勤车在北京街头驶过。微博@飞扬军事铁背心
网民拍摄到美国特勤车在北京街头驶过。微博@飞扬军事铁背心
网民拍摄到美国特勤车在北京街头驶过。微博@飞扬军事铁背心

据了解，前边一辆是雪佛兰赛博班（Chevrolet Suburban），是美国特勤处最常用的工作车款。后边一辆是福特F-350，通常作为总统车队的安全通信车，车牌印有「美国政府」的英文字样。

本月1日至3日，至少有四架美军C-17运输机降落在北京首都机场，相信是为特朗普访华预先运输物资。根据以往惯例，这些物资包括总统专车以及多架美方人员车辆。

中国外交部发言人林剑昨主持例行记者会，有记者问特朗普何时访华的提问。对此，林剑表示，中美双方就特朗普总统访华事保持著沟通。

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