胖东来︱全员不记名投票 19名管理层评分不合格「炖冬菇」

内地零售巨头胖东来每年4月和10月胖东来都会进行民主评议，旨在让员工参与管理，提升管理层思想格局和管理水平，要求保证团队的健康和品质。5月初，胖东来公布全员民主投票结果，决定降级19名管理人员，并免职一名不合格人员。



该企业官网发布今年首次民主评议结果。数据显示，2026年4月胖东来民主评议共1455名管理人员参与评议，计划参与投票1万6676人，实际参与投票1万6675人，总计投票13万3362次。

低于及格线即免职

参与评议的1455名管理人员中，成绩合格人员1435人占比98.63%，不合格降级人员19人占比1.3%，不合格免职人员1人占比0.07%。



有报道指出，胖东来的管理层每年接受全体员工匿名评价，票数低于及格线直接免职；接近及格线者进入3至6个月观察期，期满再次投票决定去留。