得意狗狗化身环保先锋 靠拾胶樽9个月间存款¥1万变10万︱有片
更新时间：19:00 2026-05-06 HKT
发布时间：19:00 2026-05-06 HKT
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广州有一只法国斗牛犬「小白」，天生环保心，每看到废弃胶樽便飞扑抢夺，还懂得扭开樽盖倒出余水再踩扁，交由主人变卖，在一个樽都不能少之下，五年间赚了1万元人民币。相隔9个月，「小白」在网上人气更旺，凭流量收入大幅增加，至今靠「卖胶樽」已赚了10万元（人民币‧下同）。
「小白」主人张先生靠狗发达的故事，去年8月已广获媒体报道，当时「小白」用了5年时间，用捡胶樽的方法，已储了超过1万元。
近日，张先生再拍片报喜，自上次「小白」受访后，牠在网上的声名便急升，在抖音的账号内粉丝已近27万，浏览量有保证下，「小白」的收入也越来越多，至今已积存超过10万元，当中影片收入占大部份。
据「大众新闻」报道，张先生介绍，自己是做生意的，「小白」不缺吃喝，捡瓶子是牠的一个爱好，他非常尊重「小白」的意愿和选择。自从「小白」火了之后，附近的商舖都认识牠，大家都备好瓶子给牠去捡。
五一假期5天时间，捡的瓶子加上别人送的就卖了216元。张先生还说拍影片就是记录牠的精神，鼓励大家努力奋斗。
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