Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

玩命智驾｜沪常高速两女疑开「辅驾」昏睡 网民狠批罔顾人命｜有片

即时中国
更新时间：16:20 2026-05-06 HKT
发布时间：16:20 2026-05-06 HKT

随着汽车科技发展，不少新车均配备智能辅助驾驶系统，但若过度依赖随时酿成大祸。据内媒《看看新闻》报道，周一（4日）在沪常高速公路上发生惊险一幕。有司机目击一辆正在高速行驶的私家车内，主驾驶与副驾驶座上的两名女子竟疑似双双熟睡，怀疑完全依赖车辆的辅助驾驶功能。片段曝光后引发网民强烈热议。

相关新闻：温州贪靓女司机「松手」化妆被罚 赞辅驾功能开得比自己好｜有片

行车中双双「歪头大睡」网民哗然

报道指，目击者张先生于5月4日驾车经沪常高速返回上海，期间无意中察觉旁边一辆并排行驶的私家车情况异常。他仔细一看，赫然发现该车主驾及副驾座位上的两名年轻女子，头部均歪向一侧，双眼紧闭，疑似正在呼呼大睡，而车辆则继续在高速公路上疾驰。

沪常高速两女疑开「辅驾」昏睡。 看看新闻
沪常高速两女疑开「辅驾」昏睡。 看看新闻

张先生认为此举极度危险，遂将这一幕拍下并上传至社交平台，随即引发网民炮轰。不少网民直斥涉事司机罔顾自身及他人安全，指出虽然智能驾驶（智驾）系统带来便利，但车主绝不能「甩手」，在行车时仍须保持高度集中。同时，亦有网民质疑相关行为是否违反交通法规，以及会否面临扣分罚款。

警方：辅驾非自动驾驶

针对有关乱象，当地警方严正提醒公众，目前的「智能驾驶」技术仅属于辅助性质，绝不等于「完全自动驾驶」。

警方强调，驾驶者若在行车期间「脱手脱眼」（即双手离开軚盘、视线离开路面），极容易引发严重的交通安全事故。当局重申，即使在使用辅助驾驶系统时，驾驶者依然是车辆的「第一责任人」，必须时刻留意路面状况并随时准备接管车辆，万万不可掉以轻心。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
5小时前
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
2小时前
高市早苗澳洲「下跪」 内媒狠批：对白人卑躬屈膝 拒向亚洲死难者忏悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 内媒狠批：对白人卑躬屈膝 拒向亚洲死难者忏悔
即时国际
4小时前
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
影视圈
8小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
2026-05-05 16:51 HKT
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
00:23
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
20小时前
堕楼男童送院亡。蔡楚辉摄
珍惜生命│马鞍山12岁男童堕楼 送院不治
突发
8小时前
何伯何太互殴案 何伯住院缺席聆讯 遭怀疑「扮病」不出庭 官警告再缺席或撤担保
何伯何太互殴案 何伯住院缺席聆讯 遭怀疑「扮病」不出庭 官警告再缺席或撤担保
社会
5小时前
全新六合彩搅珠机登场！「财光马蹄铁」造型告别经典圆环 高手解构看不到的特色：1神秘功能绝不会用｜Juicy叮
全新六合彩搅珠机登场！「财光马蹄铁」造型告别经典圆环 高手解构看不到的特色：1神秘功能绝不会用｜Juicy叮
时事热话
6小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT