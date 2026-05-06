玩命智驾｜沪常高速两女疑开「辅驾」昏睡 网民狠批罔顾人命｜有片

随着汽车科技发展，不少新车均配备智能辅助驾驶系统，但若过度依赖随时酿成大祸。据内媒《看看新闻》报道，周一（4日）在沪常高速公路上发生惊险一幕。有司机目击一辆正在高速行驶的私家车内，主驾驶与副驾驶座上的两名女子竟疑似双双熟睡，怀疑完全依赖车辆的辅助驾驶功能。片段曝光后引发网民强烈热议。

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行车中双双「歪头大睡」网民哗然

报道指，目击者张先生于5月4日驾车经沪常高速返回上海，期间无意中察觉旁边一辆并排行驶的私家车情况异常。他仔细一看，赫然发现该车主驾及副驾座位上的两名年轻女子，头部均歪向一侧，双眼紧闭，疑似正在呼呼大睡，而车辆则继续在高速公路上疾驰。

沪常高速两女疑开「辅驾」昏睡。 看看新闻

张先生认为此举极度危险，遂将这一幕拍下并上传至社交平台，随即引发网民炮轰。不少网民直斥涉事司机罔顾自身及他人安全，指出虽然智能驾驶（智驾）系统带来便利，但车主绝不能「甩手」，在行车时仍须保持高度集中。同时，亦有网民质疑相关行为是否违反交通法规，以及会否面临扣分罚款。

警方：辅驾非自动驾驶

针对有关乱象，当地警方严正提醒公众，目前的「智能驾驶」技术仅属于辅助性质，绝不等于「完全自动驾驶」。

警方强调，驾驶者若在行车期间「脱手脱眼」（即双手离开軚盘、视线离开路面），极容易引发严重的交通安全事故。当局重申，即使在使用辅助驾驶系统时，驾驶者依然是车辆的「第一责任人」，必须时刻留意路面状况并随时准备接管车辆，万万不可掉以轻心。