日媒指21内地大学取消交换生计划 赴日梦碎学生：会改变很多人的人生

日本首相高市早苗去年11月的「台湾有事」言论，令中日关系跌至冰点，影响两国交流。有日本媒体报道，指已有21所内地重点大学暂停赴日交换生计划。有受影响学生指「会改变很多人的人生」。

中央社报道，日媒《朝日新闻》调查发现，中国教育部于去年11月呼吁公民审慎考虑赴日留学，被视为对高市答询的反制措施。多数停止交换学生的中国大学以「国际环境影响」为理由，但东京大学特任教授园田茂人指出，实际上可能是「揣摩上意」的结果。

日4学生无法赴中留学

报道指，内地多所重点大学已陆续取消赴日交换留学计划，在取得资讯的27所大学中，多达21所表明暂停交换留学。

上海复旦大学相关人士表示，学校表态「不鼓励学生赴日本留学」，并停止今年4月新学期交换计划；北京林业大学则是劝退有意申请到日本留学的学生，最终导致无人申请。部分学校已决定停止秋季后的相关计划。

另一方面，日本也出现学生没办法前往中国交换的情况。立命馆大学表示，该校与中国、南韩的大学进行轮流去各校上课一学期的Campus Asia交流计划，因为中方停止接收学生，原订新学期前往中国的4名学生无法成行。

此外，北海道大学、名古屋大学、爱媛大学、岛根大学、广岛大学、大分大学、鹿儿岛大学等多所日本大学，也收到部分合作学校暂停交换学生计划的通知。

一名辽宁省大三男学生原本计划4月起赴鹿儿岛大学交换1年，却在出发前夕被校方以「国家不允许」为由停止计划，坦言「难过到整晚无法入睡」。

他从高中开始学习日语，并希望未来能在日本工作，他说：「留学中止，会改变很多人的人生。」

另一名浙江省大二女学生原本计划10月赴千叶大学交换，却在3月初接获取消通知。她表示，她热爱日本舞台与演员，「原以为留学能更接近梦想，如今却被迫中断」。