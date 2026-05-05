世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室

22岁中国超新星吴宜泽夺2026年世界桌球锦标赛冠军，不仅成为史上第2年轻的「世界波王」，更是连续第2届由中国球手成为此锦标赛的冠军奖杯。消息让全国球迷兴奋，惟吴宜泽的成功，与父亲当日为了儿子天赋所作出的心血不无关系。

《北青体育》报道，2003年10月出生于兰州的吴宜泽7岁开始接触桌球，即时迷上这项运动。他的父亲吴杰品看到儿子的天赋，就决心全力培养他。

吴杰品曾表示，为了让孩子练球，吴杰品‌当年关停经营多年、收入稳定的古董店‌，全职陪儿子踏上职业桌球道路。他带著儿子辗转全国各地求学、训练，耗尽家庭积蓄。当13岁的吴宜泽在国内难觅对手时，吴杰品不惜卖掉位于兰州的全家唯一住房‌，将所得款项全部投入，陪同儿子前往东莞的丁俊晖桌球学院学习。

父亲留英身兼多份工作赚生活费

在东莞期间，吴杰品承担所有后勤保障工作，他更陪儿子前往英国谢菲尔德（Sheffield）定居。由于当地生活成本高昂，他‌租住简陋的半地下室‌，并‌同时打多份体力散工来维持生计和儿子的训练支出，对自己则极度节俭。

即使吴宜泽职业生涯曾遇低谷，吴杰品从未对儿子抱怨或施加压力，反而继续陪伴帮助儿子渡过难关。吴宜泽最终去年在南京国锦赛夺得职业生涯首冠，如今更成为世锦赛冠军‌‌。

