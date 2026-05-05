温州贪靓女司机「松手」化妆被罚 赞辅驾功能开得比自己好｜有片

在浙江温州，一名女司机竟在高速公路将行驶中的汽车当成自家化妆间！据《央视新闻》报道，该名林姓女子早前多次在社交平台发布影片，炫耀自己在使用车辆的辅助驾驶功能后，完全放开軚盘，并在高速行驶的车辆上从容地化妆、饮食甚至闻歌起舞，更向警方辩称：「作为女司机，我觉得它（辅助驾驶系统）比我开得好！」

拍片「自炒」遭网民举报

报道指，温州高速交警近日接获市民举报，指一名女司机在网上发布多段危险驾驶的影片。警方经调查后，在该名林姓女子的社交帐号中，发现多条令人咋舌的影片。

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画面显示，林女在启动车辆的辅助驾驶功能后，便将行车安全完全抛诸脑后。她不仅双手离开軚盘，有时在吃东西，有时跟随音乐舞动，甚至一边高速行驶，一边对镜化妆，其罔顾安全的行为，已对道路构成极大潜在危险。

遭罚款扣分

高速交警迅速锁定该名女司机的身份，并传召其到案接受调查。面对警方的质询，林女竟理直气壮地辩称：「作为女司机，我觉得它（辅助驾驶系统）比我开得好。」

最终，警方对其危险驾驶行为，处以罚款200元人民币及驾驶证记3分的处罚。当局亦借此案强调，根据最高人民法院的指引，任何车载辅助驾驶系统都不能代替司机成为驾驶主体，驾驶人启用该功能后，仍需负上全部驾驶责任。