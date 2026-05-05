「高空花仙子」断杆？安徽女演员半空直堕地面 商场急解画｜有片

安徽铜陵市一个商场前日（5月3日）上演惊险一幕！据内媒《荔枝新闻》报道，当地万达广场一名女演员在进行「高空花仙子」表演时，疑因器材故障，从数米高的半空直接堕落地面，倒地不起，吓得在场观众惊呼连连。商场方面昨日（4日）紧急澄清，指事件并非如网上所传的「高杆断裂」，演员亦无大碍。

高杆失支撑力

事发于「五一」黄金周期间，从网上流传的影片可见，该名扮演「花仙子」的女演员，当时正固定在一支数米高的细长杆体顶端，随音乐摇曳摆动。岂料，杆体突然失去支撑力，急速弯曲，导致女演员整个人朝地面俯冲坠落。

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有目击网民心有余悸地表示：「现场看真的吓死人，杆子好像断了，演员摔下来后一直躺在地上没动静。」

商场：非断裂 演员仅「顺势落地」

事件在网上迅速发酵，引发外界对演员安全的担忧。涉事商场的工作人员昨日澄清，网传说法有所夸大。商场方面解释，该表演类似西安的「大唐不倒翁」，意外的起因并非杆体断裂，而是演员的摆动幅度过大，导致杆体弹性不足以回弹，演员只是「顺势缓冲落地」。

工作人员强调，该名演员身体并无大碍，她倒地不起的原因，是因为身上穿戴著固定装置，需要由工作人员协助解开，并非如外界所传的「身受重伤」。