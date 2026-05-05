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深中通道逢假日封路「施工」？ 官方澄清：防隧道堵死

即时中国
更新时间：08:35 2026-05-05 HKT
发布时间：08:34 2026-05-05 HKT

有网友质疑深中通道（深圳至中山）每逢节假日就施工，故意人为添堵。官方澄清「封路」措施是为交通管控，防止隧道被堵死。据悉，深中通道节假日的日均车流量达逾15万车次，可从深圳排到湖南长沙，远超原有车流设计量。

不少网民都经历过，每到重大节假日开车上深中通道，结果发现前方有反光「雪糕筒」压缩车道、工程车占据道路等等。「都放假了，怎么还在封路施工？」不少人有此疑惑。

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深中通道官方微信号解释，这些「封路」措施，不是在施工，更不是「人为添堵」，而是在进行交通管控，防止隧道被堵死。

官方称，深中通道的海底隧道路段，通行能力低于路面与桥梁路段。若大量车辆同时涌入，极易造成通行滞缓，容易引发交通事故。另外，隧道没有应急车道，一旦出现事故，救援会很困难，进而引发更大拥堵。

2024年6月30日通车的深中通道全线24公里，不设服务区。

通车后，从深圳到中山的自驾时间由原本2小时，缩短至30分钟以内。

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