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天津动物园阻游客乱喂饲 幽默广播寸尽人类生活：牠们不用吃预制菜︱有片

即时中国
更新时间：00:03 2026-05-05 HKT
发布时间：00:03 2026-05-05 HKT

天津市动物园近日因一段极具地方特色的广播内容，而在内地社交媒体上引发热议。该段广播以天津方言播出，旨在劝阻游客投喂动物，其内容巧妙地将动物的福利待遇与普通民众的日常生活水平进行夸张对比，形式诙谐幽默，被网民形容为「杀人诛心」的「单口相声」，迅速获得共鸣。

在广播中，园方将园内的动物戏称为享受编制待遇的「在编职工」，生动地描绘牠们优越的生活条件，当中包括不仅有「工资保险」、享受定期体检，其饮食标准更是极为「高端」，例如可以「一筐筐地吃猫山王榴梿」、「一条条地挑选三文鱼」等。

劝留钱对自己好点

随后，广播内容便将此与游客的日常消费作出鲜明对比，例如「你一片片吃西瓜，动物一车车啃」，借此反讽游客的投喂行为实无必要，并幽默地劝喻：「有闲钱还是对自己好点吧！」

相关词条在网络上迅速走红，不少网民留言调侃：「听完（广播），手里的拼好饭（外卖）都不香了，动物吃三文鱼，我吃预制菜。」而在「杀人诛心」的热门话题标签下，讨论则多聚焦于广播内容「扎心又好笑」的独特效果，并赞赏「天津人连广播都自带包袱（相声术语，指笑点）」。

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