湖南浏阳烟花厂爆炸至少21死61伤 习近平要求尽速查明事故原因

五一长假期间，湖南省浏阳市一家烟花厂发生爆炸事故。事故发生后，当地应急、消防救援力量紧急赶赴现场开展救援。央视报道，截至目前，爆炸事故已致21人死亡，61人受伤。国家主席习近平事发后作出指示，要求尽速查明事故原因，严肃追责。

蘑菇云直卷半空

网上流出影片所见，烟花厂爆炸后，从远处可看到清晰浓烟直卷半空。

《新京报》报道，附近村民表示，事发后家里门窗被震碎和变形，有几百斤的石头被炸飞到路边。还有村民称，因爆炸声太大，她受了惊吓已离开村。

习近平作出重要指示

事故发生后，国家主席习近平高度重视并指示，要求抓紧搜寻失联人员，全力救治伤员，妥善做好善后等工作。要尽快查明事故原因，严肃追责。

习近平强调，各地区和有关部门要深刻汲取教训，盯紧压实安全生产责任，抓好重点行业领域风险隐患排查整治，加强公共安全管理，确保人民群众生命财产安全。

国务院总理李强亦批示，要抓紧核清人数，全力救治伤员，科学组织搜救，严防次生灾害，妥善做好善后工作。

李强同时也要求尽快查明事故原因，依法依规严肃处理。

湖南省已组织力量全力做好伤员救治和现场处置等工作。目前，各项工作正在进行中。