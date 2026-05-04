网约车司机拒改路 野蛮女客强扭軚盘撞栏｜有片

浙江发生一宗惊险的「抢軚」事件！内媒《大河报》报道，一名女子在乘坐网约车期间，因不满司机拒绝其临时改道的要求，竟在车辆行驶途中，突然从后座强行抢夺及扭动司机的方向盘（軚盘），导致车辆失控撞向路边护栏。其罔顾性命的危险行为，已涉嫌触犯「妨害安全驾驶罪」，料将面临法律严惩。

要求改道送朋友 拒改订单

据网上流传的车内影片显示，事发时，该名女乘客要求司机偏离原定路线，先送其朋友到目的地。网约车司机要求她必须先在手机应用程式上修改订单，但遭到女方拒绝。

相关新闻：流动Cafe︱广东网约车兼卖现磨咖啡 惹两极讨论平台指违规会追责

相关新闻：沈阳离异夫妻将女儿当「人球」 网约车司机怒斥「孩子不是行李」

在司机坚持按平台规则行驶后，该女子突然情绪激动，大喊「右转！右转！」，并随即从后座伸手，强行扭动司机正操控的軚盘。由于事出突然，车辆瞬间失控，直冲向路边护栏并发生碰撞。

恶客恐面临刑责

从影片中可清晰听见，意外发生后，惊魂未定的司机立即报警，并向接线生称：「我要报警，我是网约车司机，乘客抢我方向盘，撞到了路边了……」

幸运的是，事故中仅车辆损毁，并无造成人员伤亡。然而，法律界人士指出，在行驶中抢夺车辆軚盘属极度危险行为，已严重危及公共安全。即使未造成严重后果，该女子的行为也已涉嫌触犯「妨害安全驾驶罪」，最高可被判处一年以下有期徒刑。事件引发网民猛烈抨击，怒斥该女子「别拿生命当儿戏」。