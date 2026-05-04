世界杯2026｜传央视拒天价转播权 内地球迷反常力撑：做得好！

2026年美加墨世界杯开赛在即，惟坐拥全球最多球迷的中国大陆市场，其播映权谁属至今仍悬而未决。综合内地媒体报道，国际足协（FIFA）被指开出近乎上一届两倍的天价播映权费用，高达3亿美元（约23.4亿港元），与中央电视台（CCTV）的报价差距甚远，导致谈判陷入僵局。由于中国队已笃定无缘决赛周，内地舆论罕有地一面倒支持央视「企硬」，拒绝再当「冤大头」。

距离世界杯开幕仅剩不足40日，但FIFA官网的转播权销售公告中，中国大陆市场仍标示为「待售」。 新华社资料图

距离世界杯开幕仅剩不足40日，但FIFA官网的转播权销售公告中，中国大陆市场仍标示为「待售」。有体育圈内消息指，FIFA对中国市场的报价高达2.5亿至3亿美元，但央视方面的出价最多仅为8000万美元，双方差距巨大。

分析指，FIFA的「狮子开大口」引来央视强硬反击，主要原因在于今届世界杯对中国球迷的吸引力大减。首先，中国队早于外围赛出局，令赛事缺乏「主队」元素。其次，今届赛事在美洲举行，大部分比赛均在北京时间的早上或上午，并非黄金观赛时段，预计收视将大打折扣。

世界杯2026，赛事在美洲举行。 美联社

网民罕有撑央视：不播也罢

过往若央视未能取得大型体育赛事播映权，往往会引发民怨。然而，今次网民的反应却出奇地平静，甚至绝大部分人均支持央视的强硬立场，认为在国足缺席下，为「注水」的世界杯支付天价费用并不值得。

有体育评论员指出，FIFA的如意算盘在中国显然打错。由于央视在取得播映权后，仍需时间与各大网络平台洽谈分销及招商，如今距离开赛仅一个多月，时间紧迫，令央视更不可能「亏本」购入。不过，亦有行内人预计，FIFA始终不会轻易放弃中国这块肥肉，双方最终或会达成一个中间价，让内地转播不至「开天窗」。