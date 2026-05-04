自助餐中伏！虹鳟当三文鱼卖 郑州黑店被踢爆索偿十倍

内地再爆食品安全争议！据内媒《现代快报》报道，河南郑州一名消费者早前到一间自助餐厅享用「三文鱼畅吃」套餐，却发现口感有异，经追问下，店家始承认所供应的并非真正的三文鱼，而是淡水养殖的虹鳟鱼。该名食客忧虑有感染寄生虫风险，在交涉不果后，已正式入禀法院，向涉事餐厅索偿十倍。

食客感口感有异揭发

据报道，化名「小鸟」的女顾客于上月初，到郑州市的「德唯森环球料理」餐厅用餐。她本身是三文鱼爱好者，一尝之下便察觉餐厅提供的「三文鱼」刺身口感不对。在她的再三追问下，店员终承认所用食材为虹鳟鱼。

「小鸟」指出，虹鳟鱼为淡水鱼，其感染寄生虫的风险远高于海水的野生三文鱼，若作刺身生食，安全堪虞。她表示，餐厅在团购网站上仅标榜「三文鱼畅吃」，并无注明食材实为虹鳟，有误导之嫌。出于忧虑，她与友人在餐后甚至自行服食了「杜虫药」。

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在内地「三文鱼」并没有严格的定义，概念模糊。 新华社

检测报告：不符生食标准

事后，「小鸟」要求店家提供食材的检测报告。店家其后出示一份报告，虽显示寄生虫一项为「未检出」，但有网民旋即「踢爆」，该报告所依据的国家标准GB2733-2015，适用于煮熟后食用的水产，而非可供生食的标准GB 10136-2015。

换言之，即使报告合格，亦不代表该批虹鳟鱼符合直接生食的安全标准。

餐厅负责人其后辩称，一直使用该款国产虹鳟，并补交一份由供应商提供的旧报告，图证明食材可供生食，但「小鸟」对此并不接纳。

在当地市场监管部门介入调解后，店家同意退回349元人民币的餐费，并将相关套餐下架。然而，「小鸟」认为事件涉及食品安全及欺诈，决定循法律途径追究到底。她已于4月22日正式向法院提出诉讼，要求店家支付餐费十倍的惩罚性赔偿金，即3490元人民币。案件目前正在处理中。

