五一｜泰山横风横雨 游客逼爆厕所过夜「集体受难」｜有片

内地「五一」黄金周再现旅游乱象。综合内地媒体报道，著名景点山东泰山在假期期间因突遇大风大雨，导致成千上万名通宵登山等候日出的游客无处容身，最终竟要涌入公共厕所避雨过夜，狭小的空间内人叠人，场面混乱狼狈，被形容为「难民营」。

两万游客摸黑登山 遇风雨无处可避

据《极目新闻》报道，在「五一」假期，有多达两万名游客选择「夜爬」泰山，期望在山顶迎接日出。岂料，天公不作美，自5月2日凌晨起，山上风雨交加，气温急降。由于山上可供遮风挡雨的室内场所不足，加上游客数量极为庞大，一场混乱的「避难潮」随即上演。

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有游客何女士形容，当时她途经一处公共厕所，赫然发现里面已「住满了人」，无论是洗手盘边还是厕格内，都坐著、躺著避雨的游客，地上完全没有落脚之处，甚至「稍不留神还怕踩到脑袋」，情况极为夸张。连正常如厕，也需排队长达半小时。

在厕所「沦陷」的同时，山上的商户则抓紧商机。不少餐厅以每位60至100元不等的价格，提供「入店休息」服务，让游客伏在桌上小睡。而有酒店更将大堂划为「临时睡区」，游客支付100元便可在地上睡一晚。

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泰山景区工作人员事后回应称，假期人流量确实庞大，亦证实曾出现降雨天气，但对于游客涌入厕所避雨过夜的具体情况，则表示「暂不了解」，仅建议游客出行前应留意天气，并自备雨具。