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汕头老翻M巾满布「虫渣」 一文睇清最易被伪冒卫生巾牌子

即时中国
更新时间：12:43 2026-05-03 HKT
发布时间：12:43 2026-05-03 HKT

近日，广东汕头一名消费者在当地便利店购买苏菲卫生巾，使用时发现吸收层内竟有大量黑色小颗粒。经苏菲品牌官方客服核实，涉事产品批号与公司正品不符，确认为假冒伪劣产品。商家亦没有告知该产品临近过期。今日，汕头云澳镇政府工作人员回应，已对涉事便利店商家立案调查。

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有网友感慨：「又是苏菲？上次生蛆的也是苏菲，假货怎么老是盯上它？」

多个品牌成假货重灾区

事实上，近年来苏菲、护舒宝、ABC、七度空间等知名卫生巾品牌均成为假冒重灾区，甚至出现「苏菲金装」、「苏菲莉雅」等碰瓷式仿冒产品，严重影响消费者信心。

更令人忧虑的是，《BUG》栏目向多个品牌客服查询后发现，目前护舒宝、高洁丝、七度空间等主流产品外包装未设置防伪标签，消费者仅靠肉眼难以分辨真伪。

网友呼吁增设防伪措施

事件曝光后，大批网友在社交平台留言，强烈呼吁各大品牌尽快增设防伪码或二维码等防伪措施，从源头打击假货流通，保障女性消费者的健康与权益。

目前，相关部门已介入调查，消费者购买卫生巾时，建议选择正规大型商店或官方授权渠道，并留意产品包装、批号及外观细节。如发现可疑产品，应立即向品牌公司或监管部门举报。

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