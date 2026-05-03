深圳首办女性「黑客松」 经痛耳机夺最高大奖

科技与程式员，向来与男性形象捆绑。但当女性执起焊枪、敲下代码，科技产品会是甚么模样？深圳近日迎来首场女性「黑客松」，逾百选手在48小时内极限创新，研发出经前综合症疗愈耳机、夜间导航AI眼镜、女性向情趣球等产品，击中市场长期忽视的女性需求。赛事主办方She Nicest成员「栗子」对《星岛》表示：「我们想让更多女性踏进技术世界的中心，打破旧有的性别盲点和偏见。」

▍记者梁伊琪 ▍

凌晨时份，深圳Z．Pilot科技空间依然灯火通明。几位女生围坐头脑风暴，也有人埋头焊接、反复调整产品。这里是内地首场女性硬件黑客松现场，比赛于4月3日至6日在深圳南头古城举行。黑客松（Hackathon）又称程式设计马拉松，是风靡全球的科技创新赛事，参赛者需在数天至一周内，开发可运行的软件或硬件样品。

一名女性参赛者埋首焊接。受访者提供

She Nicest成员Jenny感慨说：「当初有人跟我说，深圳根本凑不齐50位做硬件的女性选手，结果报名人数超过300人。」她介绍指，参赛者年龄横跨16岁至50岁，有在校学生、程式员、独立开发者，其中00后选手占比高达7成。

现场多名投资人主动接洽

赛场上，许多产品灵感源自女性切身的生活洞察。斩获「全场最高奖」的是一款专为经前综合症（PMS）打造的疗愈耳机。该产品针对月经前常见的疲惫、易怒、情绪低落等困扰，提供生理数据监测、月经周期追踪、AI对话陪伴等功能。美国妇产科医师学会数据显示，全球约9成育龄女性受PMS困扰，当中2至4成严重影响日常生活 。

主创成员「索非」从事互联网行业10余年，专程从北京赴深参赛。她说，经前综合症是被医疗科技产品长期忽略的需求，男性开发者难以感知。产品一亮相，便吸引现场多名投资人主动接洽，主办方亦积极为其对接硬件厂商。

其他产品同样吸睛，有团队推出守护女性夜间出行的AI导航眼镜，具备支援紧急联系人静默触发、路径偏离预警等功能；亦有依心率感应调节震动模式的情趣球，打造女性向情趣用品。

「适女化产品非常火是趋势」

「现在『适女化』（适合女性使用）产品非常火，这是一个趋势。」索非话锋一转，「但是由女性主导设计的产品很少」。她观察到，女性已经成为科技消费的重要群体，但产品话语权却长期失衡。这场女性黑客松，正好为她们提供重新定义科技的舞台。

现场也有男性观众前来观摩。在一款识别隐性性别偏见的AI眼镜展位前，从事AI硬件开发的余先生正与参赛者畅谈。他告诉记者，其公司近期也在研发女性相关产品，希望能从参赛者身上获得更多灵感。

「我们办赛的初衷，是想让更多女性踏进技术世界的中心」，栗子表示，虽然新兴技术不断涌现，但多数产品依然延续旧有思维，存在性别视角盲点或性别偏见，她希望透过女性黑客松打破现状，「如果有更多女性成为决策者，事情可能会变得不一样」。

斩获「全场最高奖」的是一款专为经前综合症打造的疗愈耳机，主创成员「索非」指，经前综合症是被医疗科技产品长期忽略的需求，男性开发者难以感知。