Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察 ：深圳APEC倒数200天 会场主体完工香蜜湖翻新

即时中国
更新时间：08:46 2026-05-03 HKT
发布时间：08:46 2026-05-03 HKT

距离11月18日深圳主办亚太经合组织（APEC）峰会，刚好倒数200天。一位深圳朋友告知，全市APEC气氛越来越热，除醒目的宣传海报外，被认定为峰会主会场的深圳国际交流中心，主体已完工，相关酒店的标识已挂出，旁边的香蜜湖公园亦翻新并重新蓄水。深圳各项对外接待工作已展开，今年首季美国等40个国家派团来深圳参访，为峰会热身。

位于福田的香蜜湖，对许多中年的香港人来说，满载着童年首次北上消遣的集体回忆。记得当时香蜜湖有内地少见的港式游乐场、水上乐园、骑马活动等。如今，香蜜湖的旧建筑早已清拆，摩天大楼林立，昔日游乐园变身金融与文化高地，数十年来天翻地覆。

尽管官方仍未公布APEC会场，但极可能就是香蜜湖北区、在建的深圳国际交流中心。这个面积47万平方米的大型会展加酒店建筑，定位承办元首级峰会，可容纳上万人开会。中心主体结构已经完工，工人近日在玻璃外墙上挂起新酒店的标识，内部装修同步展开。

与国际交流中心相连的香蜜湖公园，已完成翻新工程并重新蓄水。该公园占地52万多平方米，据悉将承担峰会部分外事活动，未来非会议期间也会向市民开放。

央视旗下新媒体玉渊谭天早前称，今年头3个月以来，已有美国等40个国家的各类团组来深圳参访，涵盖政府部门、行业协会、科技企业等领域，其中美国团组数量最多，各方重点关注同深圳的科技合作、产业对接等议题。

深圳借此契机优化对外服务，为峰会期间多边交流做准备。据称相关单位正大量招聘外语翻译。深圳市委书记靳磊3月底刚履新，随即调研督导APEC会议筹备工作，强调要「精益求精」，坚决完成好这一重大政治任务，全力服务好国家总体外交大局。

纪晓华 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖今晚搅珠 总投注额破4.14亿 历来第2高
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖4注中 每注派逾5500万元 睇下幸运儿系咪你!
社会
12小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
影视圈
2026-05-02 09:00 HKT
公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」
公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」
投资理财
4小时前
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
社会
15小时前
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
饮食
13小时前
郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价
郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价
影视圈
14小时前
新婚6小时夫车祸瘫痪 河南义妻守19年仍盼「生孩子」圆家
新婚6小时夫车祸瘫痪 河南义妻守19年仍盼「生孩子」圆家
即时中国
3小时前
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
影视圈
15小时前
周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校
周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校
影视圈
11小时前
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
影视圈
14小时前