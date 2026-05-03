中国观察 ：深圳APEC倒数200天 会场主体完工香蜜湖翻新

距离11月18日深圳主办亚太经合组织（APEC）峰会，刚好倒数200天。一位深圳朋友告知，全市APEC气氛越来越热，除醒目的宣传海报外，被认定为峰会主会场的深圳国际交流中心，主体已完工，相关酒店的标识已挂出，旁边的香蜜湖公园亦翻新并重新蓄水。深圳各项对外接待工作已展开，今年首季美国等40个国家派团来深圳参访，为峰会热身。

位于福田的香蜜湖，对许多中年的香港人来说，满载着童年首次北上消遣的集体回忆。记得当时香蜜湖有内地少见的港式游乐场、水上乐园、骑马活动等。如今，香蜜湖的旧建筑早已清拆，摩天大楼林立，昔日游乐园变身金融与文化高地，数十年来天翻地覆。

尽管官方仍未公布APEC会场，但极可能就是香蜜湖北区、在建的深圳国际交流中心。这个面积47万平方米的大型会展加酒店建筑，定位承办元首级峰会，可容纳上万人开会。中心主体结构已经完工，工人近日在玻璃外墙上挂起新酒店的标识，内部装修同步展开。

与国际交流中心相连的香蜜湖公园，已完成翻新工程并重新蓄水。该公园占地52万多平方米，据悉将承担峰会部分外事活动，未来非会议期间也会向市民开放。

央视旗下新媒体玉渊谭天早前称，今年头3个月以来，已有美国等40个国家的各类团组来深圳参访，涵盖政府部门、行业协会、科技企业等领域，其中美国团组数量最多，各方重点关注同深圳的科技合作、产业对接等议题。

深圳借此契机优化对外服务，为峰会期间多边交流做准备。据称相关单位正大量招聘外语翻译。深圳市委书记靳磊3月底刚履新，随即调研督导APEC会议筹备工作，强调要「精益求精」，坚决完成好这一重大政治任务，全力服务好国家总体外交大局。

纪晓华