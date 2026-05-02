五一黄金周｜蜜雪冰城推9蚊新地雪糕 游客为打卡排队5小时　

五一假期，河南郑州东站旁的蜜雪冰城总部旗舰店因地区限定的9元新地雪糕爆火，成为打卡胜地，吸引全国游客蜂拥前往。

名为「粉黛春山」和「青青茶山」的高颜值新地雪糕碗，色彩梦幻、造型精致，迅速在社交平台出圈。5月1日，店外从早上7点已开始排起长龙，午后队伍更是一眼望不到尾。不少游客表示，买一杯新地平均要排5小时，场面犹如热门景区般热闹。

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有游客特意提前赶到郑州，只为打卡这杯「网红新地」；亦有人宁愿改签高铁票，都要坚持等足5小时。现场人山人海，店方特别搭起遮阳棚，并设有行李寄存区，方便「特种兵」式游客一边排队一边休息。

由于人流过于拥挤，当晚8点多，店方开始发号限流，并建议有意前往的游客尽量早上到达，以避开高峰。网民纷纷留言：「这是食新地还是考验耐力？」「为了颜值，排5小时都值得！」