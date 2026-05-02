NPC嘴对嘴喂糖 官媒怒批景区「踩界」表演：别再搞低俗绰头

内地「五一」长假期，各大景区为吸引游客各出奇谋，其中与真人扮演的NPC（非玩家角色）互动成为新兴热潮。然而，有景区为博取眼球，竟安排演员上演「踩界」的低俗戏码，例如嘴对嘴为游客喂食糖果等。官媒《人民日报》近日发表评论，怒批此类行为拉低文旅格调，并存在隐患。

NPC商业潜力获验证

近年，NPC（非玩家角色） 已成为许多景区的「流动景观」，几乎是互动景区的标准配备。NPC是指经过培训、以特定角色与游客互动的真人演员。有趣的NPC常成为景区网红招牌，甚至重要资产，因此不少景区愿意高薪培养相关人才。

景区NPC的商业价值已得到实证：主打互动与演出的河南开封万岁山景区，2025年综合营收达12.7亿元人民币；陕西西安大唐不夜城的「不倒翁小姐姐」全网播放量突破10亿次。部分景区内部调查显示，参与NPC互动的游客日均停留时间延长2.3小时，回头客中「想体验新NPC剧情」的比例高达68%。

景区NPC火爆，关键在于满足游客需求——将单纯的「观光打卡」转化为「沉浸式体验」。然而，此行业「虚热」，同质化、过度挑逗等共性问题逐渐浮现。

河南开封万岁山景区的NPC。小红书

河南开封万岁山景区的NPC。小红书

陕西西安大唐不夜城的「不倒翁小姐姐」。小红书

陕西西安大唐不夜城的「不倒翁小姐姐」。小红书

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人民日报点名批评：别再搞低俗互动！

5月1日，人民日报发表评论，点名景区NPC部分乱象。文章指出，景区NPC本应是传递文化、丰富体验的载体，然而部分景区陷入「畸形」内卷，过度依赖网红外貌，互动表演走向低俗。壁咚、借位亲吻、过度肢体接触、用嘴喂糖等桥段屡见不鲜，这类带有性暗示的操作，背离了NPC搭建游客与文化连接之桥的初衷，拉低了文旅行业格调。

文章举例，江西葛仙村的「小黄鱼」「鸡公」等NPC，以撒娇、喂糖等挑逗式互动，满足部分年轻人追求「情绪价值」和社交打卡的需求。盖红盖头、用嘴咬棒棒糖送到游客嘴里等玩法看似热闹有趣，实则存在隐患。

带有暧昧色彩的表演互动，虽能借短影片突围而出，短期内可能拉升话题度与客流量，但容易引发争议，对未成年人产生不良印象。

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正面例子：文化为本方能长远

文章指，真正能扎根的沉浸式文旅，核心一定是文化内涵和质感。在河北唐山河头老街，NPC「李白」凭借即兴赋诗、以诗会友而深受欢迎。他与游客即兴对诗，化解「催婚」「工作烦恼」等现代困惑。扎实的文化功底让游客直呼「李白穿越了」。

河北唐山河头老街的「李白」。小红书

河北唐山河头老街的「李白」。小红书

河北唐山河头老街的「李白」。小红书

这种互动老少皆宜，既具娱乐性，又富有文化价值，有效提升了景区复游率，实现文旅长效成长。