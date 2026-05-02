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仙气女机长｜全国首位C919女机师首航 技术与颜值兼备

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更新时间：12:22 2026-05-02 HKT
发布时间：12:21 2026-05-02 HKT

国产大飞机C919迎来首位充满「仙气」的女机长！综合内媒《澎湃新闻》及《中国妇女报》报道，南方航空公司机长于悦，凭借其秀气外貌与超卓飞行技术，成功通过严格考核，于昨日（5月1日）以机长身份，首次带队执飞C919商业航班，成为全国第一位驾驭此款国产客机的女性「掌舵人」，其奋斗故事旋即成为热话。

9年零差错「学霸」级机师

根据南方航空介绍，气质秀丽的于悦于2015年加入公司，在波音737机队累积了9年飞行经验，由普通学员一步步晋升为成熟机长。她不仅创下累积安全飞行逾4200小时的纪录，更难得的是一直保持「运行零差错」，其严谨细致的作风，堪称「学霸」级飞行员。

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2025年，于悦主动请缨，申请转飞国产C919这一全新机型。报道形容，机型改装挑战极大，操作系统由传统驾驶盘改为侧杆，系统逻辑亦需重新学习。于悦为此花了两个多月时间，在中国商飞公司接受高强度训练，最终凭借毅力顺利取得C919的飞行资格。

新时代女性风采

昨日（5月1日），南航CZ3599航班顺利降落南京，这标志著于悦的职业生涯再创高峰，正式完成其作为C919带队机长的「首航」任务。

据悉，于悦在工作以外，亦是一位尽责的母亲。她需要在驾驶舱的蓝天使命与家庭责任之间寻求平衡，其专业、坚毅的形象，被内媒盛赞为「诠释著新时代女性劳动者的多重风采」。

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