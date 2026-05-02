五一深圳逼爆｜梧桐山「人叠人」 大梅沙无位企似有1亿人｜有片

五一假期首日，深圳各大景区迎来客流高峰，全城迅速进入「人从众」模式。无论是山区夜爬还是海边沙滩，到处都是密密麻麻的人潮，许多游客直呼「根本动弹不得」。

梧桐山夜爬「窒息」级拥挤

5月1日晚，深圳著名打卡地标梧桐山成为热门景点。不少市民和游客选择夜爬登顶，好汉坡登顶道上人头攒动，队伍几乎停滞不前。整条山道被游客自带的头灯、探照灯、手机灯照得通亮，宛如一条发光的人龙，场面十分壮观。

有民众在社交平台发文并配图，标记「五一深圳梧桐山夜爬人多到窒息」及「梧桐山已经挤不下了」。有网友幽默评论：「山上的蚊子应该被喂得挺饱！」可见当晚人潮之多。

五一梧桐山。小红书

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大梅沙沙滩全是彩色泳圈

除了山区，深圳的海边景点同样爆满。大梅沙成为另一个焦点，网友纷纷发出「感觉深圳大梅沙有一亿人」及「深圳多地密密麻麻全是人」等话题。照片中沙滩上人山人海，几乎看不到空隙，戏水区更是拥挤不堪。

据了解，5月1日大梅沙单日入园人次超过12万，创下近期新高。许多游客表示，本来想来放松，结果变成「人挤人」体验，有人甚至只拍了几张照就决定提前离开。

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五一深圳旅游热潮

今年五一假期，深圳以其便利的交通、丰富的自然与城市景观，吸引大量本地及周边城市游客前来。无论是登山、看海还是逛商圈，几乎所有热门景点都呈现「爆满」状态，餐厅、停车场、交通也随之承受巨大压力。

五一福田卓悦中心。深圳微博发布厅

五一宝安壹方城。深圳微博发布厅

面对持续的高客流，相关部门已加强景区人流管控与安全疏导，建议民众错峰出游，或选择相对冷门的景点，以获得更好的游玩体验。