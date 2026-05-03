新婚6小时夫车祸瘫痪 河南义妻守19年仍盼「生孩子」圆家

「不论疾病贫穷，一辈子不离不弃」，这句婚礼誓词，河南一名女子用19年的青春去证明。据内媒《小莉帮忙》报道，河南三门峡市，24岁的程红云在19年前领证结婚，本应开始甜蜜幸福的生活，仅6小时后经历人生重大转折，丈夫因车祸脑干出血，昏迷3个月后虽然清醒，但自此全身瘫痪。面对晴天霹雳，她不但没有离弃，更悉心照料至今，其坚贞情义感动无数网民。

拒绝离婚劝说 盼有下一代

悲剧发生后，曾有人劝说程红云，指她尚年轻，应该离婚再嫁，寻找自己的幸福。但她毅然拒绝。

现年43岁的程红云为了让父母放心并有个精神寄托，程女士便想有个孩子。不幸的是，第一胎没保住，两年后想再要孩子，但丈夫却有顾虑：「我没有能力照顾她，不想让她太辛苦。」

然而，程红云的坚持最终打动了丈夫。两人达成顺其自然的共识，相信这就是最好的安排。

有网友反对其生育，担忧孩子面临父亲无法参与成长、母亲难以同时照顾丈夫和孩子及经济困难等等。亦有部分观点认为生育是基本权利，例如网友@zhtttyzhttty 就提出不应剥夺弱势群体生育的权利。

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据报道，19年间，程女士自学护理技能，每日为丈夫翻身、喂饭、按摩，并创办幼儿园、种植药材以还清20多万债务。在她无微不至的照顾下，其丈夫从卧床不起到能在搀扶下行走，更承诺一起加油。