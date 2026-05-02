炒餸吐口水扫把洗灶 佛山外卖店「钉牌」老板及厨师禁业5年

广东佛山顺德一间外卖食店爆出骇人听闻的卫生丑闻！根据内地媒体报道，该店一名厨师在煮食期间，竟向炒镬中吐口水，更被揭发用扫把刷洗煮食用的铁镬。事件经网民透过厨房直播揭发后，引发舆论哗然。当地监管部门迅速介入，最终对涉事食店作出「钉牌」（吊销许可证）的严厉处罚，涉事厨师及经营者更被罚五年内禁止从事食品行业。

卫生恶劣令人咋舌

综合内媒报道，事源于上月24日，有网民透过外卖平台的「明厨亮灶」厨房直播功能，发现顺德一间名为「矮萝卜·江西菜馆」的外卖店，其后厨卫生情况堪忧。直播画面显示，一名厨师竟在炒菜时，直接朝镬中吐口水，随后若无其事地继续烹煮，准备出餐。更令人咋舌的是，该厨师在清洁厨房时，甚至将扫把伸入炒镬中洗刷。

有网民进一步发现，该店涉嫌「一店两名」，同时以另一店名「年轻20年·乡下菜馆」在平台经营，而做出上述恶心行为的正是同一名厨师。

事件曝光后，涉事店长曾回应称，厨师辩解是因「嘴里溅了油，才本能吐了一下」，但承认其行为严重违背厨师道德。

相关新闻：北上注意︱顺德厨师口水吐镬扫把洗灶 官方勒令停业整顿

当局重罚

佛山市顺德区大良街道市场监督管理所于4月27日首度通报，指已勒令该店停业整顿并立案调查。

至4月30日，当局再发布最终调查处置结果。通报指，该店存在「未按规定实施生产经营过程控制」及「擅自改变设施布局」等违法行为。经调查后，决定依法对该店作出警告、责令停产停业，并吊销其食品经营许可证。

此外，涉事经营者及厨师均被罚「五年内禁止从事食品生产经营管理工作」。通报亦补充，早前抽样检验的食材结果均符合食品安全标准。当局表示将以此次事件为警示，全面排查食品安全风险。