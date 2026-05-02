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成都狂徒闹市连环撞途人 酿1死11伤｜有片

即时中国
更新时间：10:03 2026-05-02 HKT
发布时间：09:57 2026-05-02 HKT

四川成都昨日（5月1日）发生一宗骇人听闻的连环撞人车祸。一名私家车司机在闹市路口撞倒途人后，竟加速逃逸，并在过程中疯狂冲撞其他车辆及行人，最终酿成至少1人死亡、11人受伤的惨剧。肇事司机当场被捕，警方已排除其酒驾及毒驾嫌疑。

绿灯后突右转铲上行人路

事发于昨日下午约5时20分，地点为成都高新区剑南大道与天府四街的交叉路口，邻近大型商场，人流密集。综合网上流传的影片及警方通报，涉事的粉银色私家车原本在内侧车道等候红灯，当交通灯转为绿色后，该车辆突然失控加速向右急转，直接冲向正在过马路的行人，多名途人被撞倒在地。

其后，肇事司机并未停车，反而逆线铲上行人路，再倒车驶回马路，并再次撞上一辆载有两人的电单车，场面极为混乱。

31岁男司机当场被捕

成都市公安局交通管理局当晚发出通报，证实事件共造成1人死亡，另有11人受不同程度损伤，所有伤者均已即时送往医院救治。

通报指出，涉案的31岁李姓男司机在事发后已当场被捕。经初步调查，该司机涉嫌交通肇事逃逸。当局已对其进行检测，并排除了酒后驾驶及吸毒后驾驶的可能。目前，事故的具体原因仍在深入调查中。

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