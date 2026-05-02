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美拟禁中国实验室认证电子产品 商务部反对

即时中国
更新时间：08:48 2026-05-02 HKT
发布时间：08:48 2026-05-02 HKT

美国联邦通信委员会（FCC）拟禁止中国实验室为美国电子设备提供测试认证，并进一步限制中国电信公司在美运营。中国商务部昨日表示坚决反对，希望美方停止错误做法，撤销有关措施。

限制华企营运数据中心

FCC前日全票通过一项提案，拟不再承认中国等未与美国签署互认协议国家的实验室和认证机构。若新规通过，中国相关实验室将不能再为输美电子设备提供测试认证，禁止范围包括智能手机、相机和电脑等。

相关新闻：中美贸易｜商务部长王文涛会见美贸易代表格里尔 严正关切301调查

美拟禁中国实验室认证电子产品，商务部反对。
美拟禁中国实验室认证电子产品，商务部反对。

路透社报道，目前约有75%美国电子产品在中国境内完成测试，FCC计划建立快速审批机制，优先采认在美国本土实验室。

FCC同时也表示，拟限制中国移动、中国电信及中国联通在美国运营数据中心，并禁止其他运营商与它们在美国境内进行互联。以上限制措施将进入公众意见征询程序。

中国商务部新闻发言人昨日回应称，美方在没有事实依据的情况下，频频出台限制措施，歧视性对待包括中国在内的他国企业和产品，严重损害中国及其他相关贸易伙伴利益，将冲击中美经贸关系来之不易的稳定。中方敦促美方停止错误做法，撤销有关措施。若美方一意孤行，中方将坚决采取必要措施，坚定维护中国企业的正当权益。

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