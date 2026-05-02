盗用存户1800万炒股 银行员工自杀不遂被捕

吉林一间银行员工涉嫌伪造签名，私自转走储户1800万元（人民币，下同）炒股，事发后喝农药轻生。目前，涉事员工已被警方采取强制措施，涉案存款将依法追查追缴，国家金融监管部门已介入查处。

红星新闻报道，半年前，吉林企业家陈女士将1000万元现金存入吉林省扶余惠民村镇银行（后被吉林农商银行合并）。一个月多后，陈女士拟动用该笔存款时，却被告知银行卡已挂失，帐户内仅剩一万多元。另一名储户王女士也遭遇同类情况，800万存款去向不明。

经调查发现，银行业务员赵某丽在同事违规协助下，透过私自挂失、补办银行卡等手段转走资金1800万元，并称投入股市投资。事发后，赵某丽曾喝农药轻生，经抢救后脱离生命危险，已被警方控制。公安机关以非法吸收公众存款、职务侵占两项罪名立案侦查。

金融监管总局指管理失控

吉林农商银行前日表示，赵某丽已被公安机关依法采取强制措施；被盗取的储户存款由公安机关依法追查追缴。针对客户合理诉求，该银行将不等待司法程序完结，依法合规保障客户权益。国家金融监督管理总局松原监管分局表示，原扶余惠民村镇银行内部管理失控、风险防控缺失问题属实，已对该行及相关从业人员启动查处程序。