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全身骨折︱河南驴友堕200米悬崖卡树杈 现场演习救援队及时救回︱有片

即时中国
更新时间：20:15 2026-05-01 HKT
发布时间：20:15 2026-05-01 HKT

河南日前发生惊险登山意外，有行山者（驴友）失足跌出高达200米的悬崖，幸运在下坠6、7米后被树杈卡著未直跌谷底，身体多处骨折的当事人，更幸运的是遇上正于现场演习的救援队，获迅速救回。

8支救援队4小时接力拯救

据极目新闻报道，4月26日河南郑州巩义市，有26岁行山者在未开发的区或徒步时，意外跌出悬崖朝深达200米的地面坠下，幸运地在下坠约6、7米后，被树杈卡著未再进一步下跌。

意外导致当事人身体多处骨折，眼部、额头、腰部受伤，虽然在树杈暂时安全，情况仍十分凶险。

现场其他行山者目击意外后报警，幸运地巩义蓝天救援队正在意外现场附近演习，救援队即迅速前往救人。

据其中一名队员指，被困者挂的位置是几乎是直的崖壁，救援人员决定采用高空绳索索降技术进行救援。他们先利用绳索系统降落到该驴友的位置，给他进行了包扎，系上安全绳、戴上防护装备。

随后，队员们用担架把伤者牢牢固定住，整整4个多小时，8支队伍轮番上阵，接力救援，之后当地消防和派出所民警也赶到现场，最终合力将该名受伤的驴友安全转移到了地面。

河南新郑市蓝天救援队绳索组侯组长称，当时一共大概有8支专业队伍，20名左右的专业人员正在事发地点附近进行训练演习，他们接到指令后立马就赶去救人了。

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