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广西糖厂最狂「5.1」假连放94日 一原因员工获特殊补偿

即时中国
更新时间：20:11 2026-05-01 HKT
发布时间：20:11 2026-05-01 HKT

内地今日开始「5.1」假期，一般只是连放5天假，广西却有糖厂职工，今日起直放至8月2日才上班，足足爽放94天有薪假期，被网民称为史上最狂「5.1」假。厂方指，这是员工在「榨季」24小时轮班赶工的补偿。

《上游新闻》报道，广西南宁伶利制糖公司日前一份《关于2026年检修期休假安排的通知》在社群平台流传，内容指员工自今日（5月1日）起直至8月2日上班，当中包括法定节假日、补休期、年休假等，通告随即引发网民热议，纷纷表示羡慕，指糖厂是「神仙公司」，询问是否还有空缺。

糖厂「榨季」的生产要员工24小时轮班赶工。抖音
糖厂「榨季」的生产要员工24小时轮班赶工。抖音

该间糖厂的工作人员证实确有上述通告，指安排属于工厂的「年度检修期」。由于糖厂生产具有高度季节性，2025/2026榨季已经结束，机器需进行全面保养。工作人员指出，「今年员工好像加了4个月的班」，在完成设备检修任务的前提下，公司决定实行集中补休放假。

报道指，制糖工厂运作，直接受甘蔗收成期影响，分为「榨季」与「检修期」。榨季期间员工需24小时轮班赶工，工作量极大且几乎无休；榨季结束后，工厂进入为期数月的机器大修与保养阶段，这类企业常会出现「集中加班、集中补休」的特殊劳动模式。

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