《鼓小浪》︱3大学生涉盗用动画参赛获奖 合肥工大：正在核实

福州大学厦门工艺美术学院毕业生指控，其于2021年创作的毕业动画作品《鼓小浪》，遭安徽合肥工业大学3名盗用，拿去参加比赛并获奖。合肥工大表示，正在核实事件。

作品名称内容全无修改

《海峡都市报》、紫牛新闻等报道，福州大学厦门工艺美术学院毕业生李乔良近日发帖投诉，指他已在2022年已在学校影片平台发表的毕业动画《鼓小浪》，遭合肥工业大学3学生盗用，在第九届米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展中获得一等奖。

合肥工业大学3名学生涉直接盗用动画《鼓小浪》，参加比赛并获奖。

合肥工业大学3名学生涉直接盗用动画《鼓小浪》，参加比赛并获奖。

合肥工业大学3名学生涉直接盗用动画《鼓小浪》，参加比赛并获奖。

合肥工业大学3名学生涉直接盗用动画《鼓小浪》，参加比赛并获奖。

李乔良30日向《海峡都市报》表示，他在4月29日偶然得知作品被盗用参赛。他提供一张微信推文截图显示，合肥工业大学建筑与艺术学院在微信公众号中，宣布学院3名学生凭借作品《鼓小浪》在第九届米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展中获得一等奖。

「米兰设计周高校设计作品展」微信公众号的获奖作品《鼓小浪》，名称、视讯内容、设计说明等都与李乔良此前公开的一致。

中国高校设计创新实践大赛暨米兰作品展推广办公室工作人员指，可以将投诉举报的证据材料通过邮件传送至相关信箱中，核实后会处理。

30日，记者致电合肥工业大学宣传部，工作人员表示已了解相关情况，正在核实。目前，涉事学生获奖的推文已在合肥工业大学建筑与艺术学院微信公众号中下架。