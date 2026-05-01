Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

托管班11岁男童汉江溺毙 被安排雨夜独自外出惹议

即时中国
更新时间：18:00 2026-05-01 HKT
发布时间：18:00 2026-05-01 HKT

陕西省安康市一名11岁赵姓男童，上月20日被托管中心职员在暴雨的夜晚，安排独自外出打印文件后离奇失踪，引发全城关注。经过长达十日的搜救，当地警方今日（5月1日）通报，已在下游汉江水域发现男童遗体，证实其不幸溺毙，已排除刑事案件。事件中，托管中心长达90分钟的监管真空，备受千夫所指。

监控盲区失踪

综合内地媒体报道，事发于4月20日晚，赵童的父亲将他送到托管中心后，职员因家长漏发一份文件，竟打破规定，于当晚7时36分，在暴雨下让男童独自持地址纸条外出寻找打印店。

相关新闻：福建闽清4学生池塘游泳溺亡 家属报警子女失踪始揭发

相关新闻：广西5岁童走失逾40小时 证实溺毙

然而，直至当晚9时，即事隔90分钟后，赵父前来接回儿子时，职员才惊觉男童一直未归。闭路电视片段显示，男童当晚独自行至西津汉江大桥附近后，在监控盲区失踪。

托管中心被指卸责

事后，当局与民间救援力量展开大规模搜救，最终于4月30日下午，在下游水域发现男童遗体。

事件引发外界对涉事托管中心的强烈质疑。据报，该中心曾意图将责任推卸至家长身上，指是因对方未按时发送文件所致。惟法律界人士及舆论普遍认为，托管中心在收取费用后，便有责任在服务时段内全面看顾儿童安全，在暴雨夜中安排男童独自外出，已是严重失职。目前，相关善后工作仍在进行中。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨资料图片）
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
时事热话
7小时前
日本赏樱游客。 新华社
退订潮涌航班大减 日本赴华旅游人数跌9成
即时中国
9小时前
曾遭美定罪前哈佛教授 转战深圳领军脑机研发
曾遭美定罪前哈佛教授 转战深圳领军脑机研发
即时中国
6小时前
阿Sa蔡卓妍婚后首现身！阿娇钟欣潼豪送6位数结婚礼物 网民：比婚戒更抢眼
阿Sa蔡卓妍婚后首现身！阿娇钟欣潼豪送6位数结婚礼物 网民：比婚戒更抢眼
影视圈
6小时前
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
时事热话
4小时前
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
社会
3小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
2026-04-30 11:00 HKT
业主身故无遗嘱掀分产纠纷 遗孀与夫家各占单位业权 律师吁两方向破僵局
业主身故无遗嘱掀分产纠纷 遗孀与夫家各占单位业权 律师吁两方向破僵局
楼市动向
3小时前
01:09
五一黄金周｜西贡东坝迫爆 麦理浩径人流不绝 破边洲实施人流管制
社会
4小时前
「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗
「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗
影视圈
9小时前