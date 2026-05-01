托管班11岁男童汉江溺毙 被安排雨夜独自外出惹议

陕西省安康市一名11岁赵姓男童，上月20日被托管中心职员在暴雨的夜晚，安排独自外出打印文件后离奇失踪，引发全城关注。经过长达十日的搜救，当地警方今日（5月1日）通报，已在下游汉江水域发现男童遗体，证实其不幸溺毙，已排除刑事案件。事件中，托管中心长达90分钟的监管真空，备受千夫所指。

监控盲区失踪

综合内地媒体报道，事发于4月20日晚，赵童的父亲将他送到托管中心后，职员因家长漏发一份文件，竟打破规定，于当晚7时36分，在暴雨下让男童独自持地址纸条外出寻找打印店。

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然而，直至当晚9时，即事隔90分钟后，赵父前来接回儿子时，职员才惊觉男童一直未归。闭路电视片段显示，男童当晚独自行至西津汉江大桥附近后，在监控盲区失踪。

托管中心被指卸责

事后，当局与民间救援力量展开大规模搜救，最终于4月30日下午，在下游水域发现男童遗体。

事件引发外界对涉事托管中心的强烈质疑。据报，该中心曾意图将责任推卸至家长身上，指是因对方未按时发送文件所致。惟法律界人士及舆论普遍认为，托管中心在收取费用后，便有责任在服务时段内全面看顾儿童安全，在暴雨夜中安排男童独自外出，已是严重失职。目前，相关善后工作仍在进行中。