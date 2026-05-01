南大生科院长陈佺涉论文造假 校方：设调查组维护科研诚信

百万粉丝教育科普博主「耿同学讲故事」实名举报，天津南开大学生命科学院院长陈佺，在刊于《Nature》子刊的一篇论文严重学术造假，64个资料中，小数点后两位完全一致。校方5月1日发公告，表示对学术造假零容忍，已成立调查组核实。

「耿同学讲故事」拍片实名举报，指陈佺及其团队一篇刊于2025年《Nature》子刊的一篇论文，耗用国家大量科研经费，但多处资料异常，其中论文补充材料里，有64个资料小数点后两位完全一致，这在真实实验资料中几乎无可能出现。



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南开大学5月1日发通报，表示针对近日网路上质疑教师陈某发表的相关论文资料存疑，学校高度重视，第一时间成立调查组，启动调查程序。学校对违背科研诚信行为坚持「零容忍」，坚决抵制学术不端行为，将根据调查情况严肃认真处理。

陈佺是长江学者特聘教授，长期从事细胞生物学、肿瘤生物学等领域研究，在学术圈内具有较高知名度。