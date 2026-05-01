莫氏鸡煲｜五一墟冚半小时派66个筹 网传10万加盟费老板斥造假报警

广东佛山顺德一间「莫氏鸡煲」，因美食博主一条短片而爆红超过一个月，热度丝毫不减。在「五一」长假期首日，大批食客天未光已在店外大排长龙，有深圳客更于凌晨五点驱车前往「朝圣」。然而，店红是非多，网上近日疯传一份声称是该店的加盟协议，索价10万元（人民币，下同）逼得店家急忙报警澄清。

「头等鸡舱」迎客

综合极目新闻等内地媒体报道，今日（1日）上午9时许，距离正式派筹尚有1小时，莫氏鸡煲总店门外的「候鸡亭」已排起人龙。排在首位的王先生是本地人，他表示早上6时许已到场，只为一尝这「网红」鸡煲的滋味。现场可见，等候区亦充满趣味，座椅上印有「头等鸡舱」、「大吉大利，莫氏吃鸡」等标语。

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有专程从深圳一行十人驱车前来的食客表示，无法理解一个鸡煲竟能如此火爆。另一名深圳客则透露，自己清晨5点便出发，7点多到达时，没想到前面已有多人排队。据悉，截至上午10时25分，该店已派发66个轮候筹号。

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店家就传闻报警

人气高企的同时，一纸疑似伪造的加盟协议亦在网上流传。有网民于4月29日分享一份空白的《莫氏鸡煲预加盟意向协议》，内容列明一次性加盟费为10万元，另加每月2万元的管理费及营业额8%的品牌服务费。

对此，莫氏鸡煲老板的儿子接受内媒查询时，直斥该协议为伪造，强调上面既无公章也无签名，他们已就此事报警处理。

一月连开三间分店

尽管受谣言困扰，莫氏鸡煲的扩张步伐并未停歇。仅在爆红后的一个月内，已火速在珠海、云浮及顺德清晖园附近连开三间分店。店主「老莫」亦连续三日亲赴三地剪彩，并与食客合影，俨然成为「生招牌」。据悉，仍有其他分店正在筹备当中，扩张之势锐不可挡。

