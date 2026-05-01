广州地铁男子疑偷拍被揭发 车厢乱喷辣椒水多名乘客中招险人踩人︱有片
更新时间：14:25 2026-05-01 HKT
发布时间：14:25 2026-05-01 HKT
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广州地铁发生喷洒辣椒水事件，造成车厢多名乘客不适。警方已拘捕涉事男子。有自称目击者指，涉事男子疑在车厢偷拍女乘客，被人发现后取出辣椒水狂喷图脱身。目前，警方未有相关通报。
乘客月台用水冲洗
4月30日网络流传多条影片，指广州地铁3号线在前往体育西路站途中，有男子在挤满乘客的车厢内乱喷不明液体，乘客纷纷中招走避，造成混乱，不断有乘客掩面狂咳，有人大叫「不要挤」，列车抵站后，乘客急急逃出车箱，有人在月台不适倒地，用瓶装水冲洗辣椒水。
有网民称男子在车厢喷洒具浓烈刺鼻气味的不明液体后，周边乘客纷纷闪避，之后有乘客制服涉事男子。列车抵达车站后，疑犯被愤怒乘客拖出月台围殴。有影片显示，乱喷辣椒水男子，之后用手掩头状甚痛苦地倒卧月台地上，被其他乘客指骂。
荔枝新闻报道，指亲历者张女士称，来广州玩，当时听老公说快跑，突然一股刺鼻的味道，所有人都哭，被人群硬推下车，后来才知道是一个男子射喷雾剂。对此，地铁派出所工作人员回应，喷的是辣椒水，目前涉事男子抓到了，派出所正在调查处理。
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