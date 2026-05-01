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孙杨报警｜传有私生子、阿妈干预节目 遭大规模网暴

即时中国
更新时间：12:34 2026-05-01 HKT
发布时间：12:32 2026-05-01 HKT

中国游泳奥运冠军孙杨近日偕妻张豆豆参与内地综艺节目，惟夫妻相处模式引发巨大争议，更演变成一场大规模网络风暴。网上流传其母致电节目组要求删除嘉宾言论，甚至传出「私生子」等谣言。孙杨工作室今日（5月1日）发出严正声明，指孙杨正遭受有组织、有计划的网络暴力，已就事件向公安机关报案并获受理。

导火线：嘉宾一句「他配不上你」

综合内地媒体报道，事件的导火线源于近期播出的综艺节目《妻子的浪漫旅行》。节目中，嘉宾之一的歌手马𬱖（Dí）曾开玩笑地向张豆豆表示「他（孙杨）配不上你」。其后，有网民发现该片段已在正式播出的节目中被删除。

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事件随即在网络发酵，有传闻直指是孙杨母亲对该言论感到不满，亲自致电节目制作人要求删除。其后，「孙杨妈妈半夜致电教育女PD（监制）」、「孙杨有私生子」等传闻甚嚣尘上，传闻称孙杨与前女友、前国航空姐李莹念于2013年育有一子，取名李庚泰（或李某泰），现年13岁，在北京某击剑俱乐部训练。孙杨私生子传闻一发不可收拾。

工作室：恶意捏造已报案

面对排山倒海的负面舆论，孙杨工作室于4月29日及今日（5月1日）两度发出严正声明。工作室否认私生子传闻、否认孙杨母亲曾干预节目剪辑，斥所有相关说法均为「恶意捏造，毫无事实依据」，已委托律师取证，并‌保留追究法律责任的权利。‌‌‌

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在今日最新的声明中，工作室态度更为强硬，指孙杨正遭受「大规模、有组织、有计划的网络暴力与造谣诽谤」，已严重侵害其合法权益。声明中附上《行政案件立案告知书》，证实孙杨已就此事向公安机关报案，并已获依法受理。

工作室正告所有造谣者及恶意传播者立即删除侵权内容，并强调法律团队已固定证据，将依法追究相关人士的民事、行政乃至刑事责任。

夫妻相处模式惹议 孙杨：会反思改进

据悉，孙杨与前艺术体操运动员张豆豆于2021年经相亲认识，当时正值孙杨因禁赛而处于事业低谷。两人于2022年领证结婚，并在节目中透露已育有一名孩子。对于节目中呈现的相处模式引发的争议，孙杨早前曾回应指，两人均是首次有此类旅行经验，过程中看到了自己的缺点，希望回去后能透过讨论改进，让生活变得更好。

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