劳动节｜五一泰山逼爆两万人 争睹日出与国旗同框

今日（5月1日）为内地劳动节假期，凌晨时分，逾两万名来自全国各地的游客冒著寒意，齐集泰山之巅，共同见证一场壮丽的日出升旗仪式。当五星红旗在晨光中缓缓升起，与壮阔的云海日出同框，现场游客情绪高昂，齐声高呼「中华泰山，国泰民安」，场面震撼。

万人凌晨守候齐声祝愿「国泰民安」

综合内媒《泰山晚报》及《极目新闻》报道，今日凌晨五时许，天色渐露鱼肚白，泰山迎来了五月的第一道晨光。第一缕阳光穿透云层，将山巅与云海染成一片金红色，景色美不胜收。在最佳观景位置的日观峰平台，早已挤满了前来观赏的游客。

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清晨5时30分，升旗仪式准时举行。在庄严的气氛中，五星红旗于朝阳中冉冉升起，原本喧闹的现场瞬间变得肃穆。在场的景区公安、消防救援人员及游客们纷纷行注目礼，并举起手机记录下这难得的时刻。

据现场一名工作人员透露，泰山山顶的升旗仪式并非每日举行，仅在节假日等重要时间节点方会进行，因此今日的场面尤为珍贵。

仪式结束后，激动的游客们挥舞双手，共同高呼「中华泰山，国泰民安！」，嘹亮的口号响彻山谷，为国为民祈福。整个清晨，泰山之巅仿佛被一片壮丽的「中国红」所覆盖，洋溢著浓厚的家国情怀与节日气氛。

