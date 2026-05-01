「熊猫界顶流」花花惨被屈残疾 粉丝嬲爆报警 涉事旅行社急发声明致歉

成都大熊猫繁育研究基地的「熊猫界顶流」明星「花花」（本名「和花」），近日竟被一名导游在带团解说时指称为「残疾」，引起现场游客及网民强烈不满。事件在网络迅速发酵，涉事的四川省中国青年旅行社有限公司于今日（5月1日）发布致歉声明，表示将严肃处理，绝不姑息。

旅行社：涉事者为外聘导游

根据该旅行社官方声明，事件发生于4月29日由其锦华分社接待的一个熊猫基地一日游旅行团。声明中指出，发表不当言论的导游雷某霞，并非该公司的职员，而是分社由外部聘请的带团人员。

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声明中写道：「此次事件的发生，暴露出该分社经营管理存在失察失职的情况。对我省文旅行业造成的负面影响，我们深感自责与愧疚。」旅行社因此向深受大众喜爱的大熊猫「花花」、所有关爱并守护大熊猫的公众与网友，致以最诚挚的歉意。

目前，该公司正主动配合成都市文旅行业主管部门进行调查，并将根据调查结果，对涉事分社及相关责任人予以严肃处理。

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导游坚称「公司稿件」 拒道歉改口称「唐氏综合症」

据内媒《极目新闻》早前报道，事发时一名「花花」的忠实粉丝在场，听到该女导游向游客称「花花」是残疾时，立即上前指正其说法有误。然而，该导游坚持自己没说错，辩称「公司电子稿就是这样写的」，并拒绝游客提出的道歉及出示导游证的要求。

现场有游客随即报警求助。据报，警员到场后，该导游才改口，声称当时是说「花花」患有「唐氏综合症」。

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花花凭可爱外貌与暖心互动走红

事实上，「花花」是成都的「城市文旅名片」。根据官方介绍，牠于2020年7月4日出生，以毛色白亮、矮鼻头、微笑唇及标志性的倒水滴形黑眼圈为特征，其背影酷似三角饭团，辨识度极高。

除了可爱的外貌，「花花」与其饲养员「谭爷爷」之间的温馨互动，亦是吸引大量游客慕名而来的原因之一。今年4月24日，四川成都文旅更宣布，「花花」将担任成都市文旅局荣誉局长，足见其非凡地位。

