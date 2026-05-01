退订潮涌航班大减 日本赴华旅游人数跌9成

去年11月日本首相高市早苗「台湾有事论」导致中日关系恶化后，除了赴日中国游客大跌外，日本赴华旅行的规模也锐减。一名日本大型旅行社的中国游负责人透露，近期游客退订潮涌现， 加上中日航班大幅削减 ，日本游客数量暴跌9成。

共同社报道，去年11月以后，日本赴上海的旅游团取消比例高达一半。当地旅行社日本业务负责人分析称，游客主要出于安全考量纷纷退团。前年，苏州日本人学校校巴遇袭，深圳日本人学校男童遇袭身亡，令日本民众对来华安全有所顾虑。加上去年底起不少航线停飞，日本赴沪游客人数同比减少7成。

中日航班大幅削减。 中新社

日语导游面临失业困境

在高市早苗发表「台湾有事论」之后，中国政府呼吁民众避免赴日。今年3月，从内地赴日的航班有2691班被取消，取消率约达50%。

日本游客赴华减少，也让中国的大批日语导游收入下跌、甚至面临失业困境。西安一名从事日语导游近30年的男导游感慨，今年一个日本游客都没能接到。

北京一名男导游也说，3月以后几乎没有日本客人，收入减少9成。

日本曾是中国的主要入境游客源之一，如今业内人士看淡前景 ：「只要中日关系不改善、航班不增加，日本赴华旅游市场短期内难以恢复。」