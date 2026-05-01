Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

退订潮涌航班大减 日本赴华旅游人数跌9成

即时中国
更新时间：09:19 2026-05-01 HKT
发布时间：09:13 2026-05-01 HKT

去年11月日本首相高市早苗「台湾有事论」导致中日关系恶化后，除了赴日中国游客大跌外，日本赴华旅行的规模也锐减。一名日本大型旅行社的中国游负责人透露，近期游客退订潮涌现， 加上中日航班大幅削减 ，日本游客数量暴跌9成。

共同社报道，去年11月以后，日本赴上海的旅游团取消比例高达一半。当地旅行社日本业务负责人分析称，游客主要出于安全考量纷纷退团。前年，苏州日本人学校校巴遇袭，深圳日本人学校男童遇袭身亡，令日本民众对来华安全有所顾虑。加上去年底起不少航线停飞，日本赴沪游客人数同比减少7成。

中日航班大幅削减。 中新社
中日航班大幅削减。 中新社

日语导游面临失业困境

在高市早苗发表「台湾有事论」之后，中国政府呼吁民众避免赴日。今年3月，从内地赴日的航班有2691班被取消，取消率约达50%。

日本游客赴华减少，也让中国的大批日语导游收入下跌、甚至面临失业困境。西安一名从事日语导游近30年的男导游感慨，今年一个日本游客都没能接到。

北京一名男导游也说，3月以后几乎没有日本客人，收入减少9成。

日本曾是中国的主要入境游客源之一，如今业内人士看淡前景 ：「只要中日关系不改善、航班不增加，日本赴华旅游市场短期内难以恢复。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
影视圈
14小时前
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
即时国际
1小时前
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法 「距离深圳越远 抗跌力越高」
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法「距离深圳越远 抗跌力越高」
楼市动向
4小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
23小时前
五一黄金周｜收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
五一黄金周｜市民收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
突发
14小时前
影响市容？机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
时事热话
21小时前
星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展
星岛申诉王｜深水埗惊现「碰瓷Running Man」 无故硬撼车头玻璃 司机爆后续发展
申诉热话
2小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
2026-04-29 15:35 HKT
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
旅游
2026-04-30 10:00 HKT
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
2026-04-30 09:00 HKT