王毅同鲁比奥通话 强调台湾问题是中美关系最大风险点
更新时间：23:10 2026-04-30 HKT
发布时间：23:10 2026-04-30 HKT
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中国外长王毅4月30日同美国国务卿鲁比奥通电话，强调台湾问题事关中国的核心利益，是中美关系的最大风险点，并称美国应信守承诺，作出正确抉择，为中美合作打开新的空间。
央视新闻报道，王毅星期四30日同鲁比奥通电话。王毅表示，元首外交始终是中美关系的「定盘星」。在国家主席习近平和美国总统特朗普战略引领下，中美关系总体保持了稳定。这符合两国人民根本利益，也符合国际社会普遍期待。
王毅说，双方要维护好来之不易的稳定局面，筹备好重要高层互动议程，扩大合作面、管控分歧点，探索构建具有战略性、建设性、稳定性的中美关系，实现相互尊重、和平共处、合作共赢。
王毅同时强调，台湾问题事关中国的核心利益，是中美关系的最大风险点。他称，美国应信守承诺，作出正确抉择，为中美合作打开新的空间，为世界和平作出应尽努力。
据报道，双方还就中东局势等交换了意见。
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