南航CZ3291航班「公共安全」延飞69分钟 传涉乘客称「有炸弹」

南方航空一班由广西南宁飞广东广州的CZ3291航班，因公共安全原因，延误69分钟起飞。网传涉及有乘客称「没有行动电源有炸弹」，导致全机重新安检。

红星新闻报道，30日网传截图，指原定7时15分在南宁起飞的CZ3291班机，因「公共安全事件」延误。截图显示，延误原因系有旅客在乘务员询问是否携带行动电源时，旅客开玩笑称「没有行动电源有炸弹」，令全机要重新安检，延误69分钟后才能起飞往广州。

4月30日傍晚，记者致电中国南方航空服务热线，接线人员告知，CZ3291航班原计划7时15分起飞，但因公共安全事件导致安检时间延长，延误69分钟，后于8时24分轮挡，9时50分许安全落地。南宁吴圩机场的接线人员则表示，飞机起飞确有延误，已于8时37分起飞。

南宁吴圩机场分局工作人员表示，涉事旅客已被带到派出所接受调查，目前办案机关正在处置中。

民航广西安全监督管理局航空安全办公室的相关值班人员表示，其只知道该航班最后正常起飞落地。