智驾错判︱灯影当障碍物 小鹏为急刹追尾致歉

小鹏汽车的智驾系统因误判灯影为障碍物，将车辆急停，导致后车追尾事故。小鹏汽车称事故是受干扰导致，对客户深感抱歉，后续会对这类场景进行优化。

云南大理的李先生日前在网上分享，指他4月18日，驾驶购入半年的小鹏P7+，途中李先生开启了XNGP（智能辅助驾驶），「在速度37公里情况下，因为（车）把这个路灯的倒影识别为了障碍物，就触发了个紧急的AEB制动，就直接把汽车给煞停了，停了之后就造成了后车追尾」，幸事故无人受伤。

李先生检查车Cam及现场环境，发现汽车是将地上的路灯倒影当作障碍物，触发了AEB刹车。

小鹏汽车回应称受「不规则目标」干扰，深感抱歉并承诺优化算法，但提出的「送儿童座椅、建议关闭功能」等处理方案令李先生难以接受。