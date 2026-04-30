得罪方丈︱山东汉拆厨房外鸟巢 喜鹊大报复螺丝铁枝玻璃碎封窗︱有片

山东有居民发现厨房外有鸟巢，影响开窗，拆除鸟巢后，却招致喜鹊报复，不断叼玻璃碎、铁枝、螺丝等杂物，数量多至挡著窗户开启，花了近2小时清理。

山东网民「Sky」29日发片，指早前看到家中厨房外，有一个鸟巢，于是随手拆除。

毁鸟家园后，「Sky」即遭恶意报复。构筑原鸟巢的喜鹊，自此即不断叼来各式杂物，空袭「Sky」，当中除了木枝外，还有大量玻璃管碎、铁枝、螺丝、衣夹等等，数量之多，把「Sky」连著铁笼的厨房外窗堆满，他要花了近两小时，才清理完毕。

「Sky」拍片，对著堆满水槽及地上的垃圾，哭笑不得，提醒网民要小心，千万不要得罪报复心极强的喜鹊。

网民纷纷表示，「这玩意很记仇」、「没有丢个烟头给你算你走运了」、「喜鹊就是因为带个喜字，才被认为是吉祥鸟，实际上这鸟不是好鸟」、「一看就是纯报复不为了住就为恶心你的」、「不一定什么时候给你叼个大金链子过来」。