百次举报校园吸烟无果 京研究生戴防毒面具上课「犯众憎」

控烟虽已成文明共识，惟执行上屡生摩擦。例如近日深圳有女子在巴士站劝阻男士吸烟，双方一度爆发激烈争执。个人行使拒吸二手烟的权利，往往须付出沉重代价。内地一名研究生因对二手烟有严重生理反应，在过去两年过百次投诉校园违规吸烟问题，不但未获处理，反被校方及同学视为「捣乱分子」，迫使其穿上防护服、戴上防毒面具上学以求自保。事件引发控烟条例执行困难的关注。

惨受二手烟影响长期鼻塞呕吐

据内媒「凤凰WEEKLY」报道，在北京一所艺术院校就读的30岁研究生李迪（化名），对二手烟及刺激性气味极度敏感，会引致长期鼻塞、头晕，严重时更会呕吐甚至哮喘发作。然而，据李迪称他所就读的校园内吸烟风气盛行，宿舍走廊烟雾缭绕，甚至有同学边洗澡边抽烟。

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为求自救，李迪展开长达两年的抗争，向校方各部门及北京市民服务热线「12345」等渠道，作出上百次投诉。惟其举报往往石沉大海，校方不仅处理拖延，更被指会预先通报吸烟者，令检查人员无功而还。在持续投诉下，他反被辅导员及校方人员约谈，斥其行为属于「捣乱」，并扬言要作出处分。

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反遭师生杯葛学业受影响

李迪的抗争行为，为他招来接踵而至的报复。有同学故意在其宿舍门口吸烟并留下烟头，甚至在网上建立群组对其进行辱骂。在学业上，其导师以「不建议在国内读博」为由，拒绝为他撰写博士推荐信；一篇已入选学术会议的论文，亦在其名字公布翌日被无故撤销。

在校园内，李迪被视为「异类」，为隔绝烟味，他甚至需穿著全套黄色防护服及佩戴防毒面具往返宿舍与澡堂。他坦言，若非身体无法承受，自己亦不想「没事找麻烦」，所做一切只为能争取一个可以正常呼吸的空间。

报道指出，李迪的遭遇反映即使内地如北京、上海等城市已实施严格的控烟条例，但在执行层面上仍困难重重。李迪对未来感到迷惘，考虑离开北京，到香港或澳门等控烟政策执行更彻底的地方，寻找一份即使是体力劳动的工作，只求能拥有洁净的空气，脱下防毒面具生活。