跨境网赌主脑泰国引渡返国 涉款5亿人民币

内地公安成功捣破一宗特大跨境网络赌博案。据「央视新闻」报道，一名涉案金额高达5亿元人民币的主要犯罪嫌疑人，29日在泰国有关部门协助下，由天津公安机关成功从当地引渡回国。

柬埔寨组织犯罪集团

案情指，该名黄姓主要疑犯，被指于2022年9月至2023年6月期间，伙同他人在柬埔寨组织犯罪集团，设立名为「万合足球」的网上赌博平台。

跨境网赌主脑泰国引渡返国。央视

该集团以高额利润作招徕，在内地招揽各级代理及赌客会员，采用层压式代理形式发展下线，涉案资金总额超过5亿元人民币。

经中方提出引渡请求，泰国有关部门于今年2月裁定同意向中方引渡该名黄姓疑犯。天津公安机关表示，下一步将全力对案件展开侦办工作。