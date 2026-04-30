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韩俊被免去农业农村部部长职务 张柱接任

即时中国
更新时间：14:02 2026-04-30 HKT
发布时间：14:02 2026-04-30 HKT

根据中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议4月30日的决定：免去韩俊的农业农村部部长职务；任命张柱为农业农村部部长。韩俊现年62岁，未满65岁正部级退休之龄，何去何从引起关注。

农业农村部官网早前已公布，由58岁的张柱接替韩俊任农业农村部党组书记。

韩俊曾任中共安徽省委书记，2024年6月调任农业农村部党组书记、部长，担任农业农村部一把手未满两年即卸任。

张柱是宁夏人，毕业于西北农业大学，长期在宁夏工作，曾任银川市委书记等职；2021年9调任新疆自治区党委副书记、组织部部长，2024年兼任乌鲁木齐市委书记，至此番履新。

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