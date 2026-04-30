梁启超曾外孙 史学家杨念群卷桃色风波遭女子实名举报

62岁的杨念群为中国人民大学清史研究所教授、博士生导师，是内地史学界重量级学者。他出身显赫书香世家，是梁启超曾外孙、梁思成与林徽因外孙。其研究主攻清代思想史、社会文化史及基层治理史，著作等身，并身兼多项学术奖项评委、学术期刊编委。

今年4月，这位海内外声望颇高的学者，遭一名刘姓女子发布ＰＤＦ长文实名举报，震动学界与舆论。举报人以6年相处经历指控杨念群长期隐瞒已婚身份，同时与十余名女性维持不正当关系，涉情感操控、学术资源交易、伪造公文等。

根据举报，事缘2020年，时任人民大学硕士生的刘女透过线上课程认识杨念群，对方以带拜祖坟、规划人生发展、展示私人珍藏等方式，营造单身学者假象，骗取信任并发展恋爱关系。刘深信其形象多年，直至2025年12月偶然查阅其旧邮件，才发现杨念群早已已婚，且多年维持多角情感关系。

举报材料称，杨念群将往来女性分类进行系统化操控，包括清华大学一名女副教授。另有多名年轻学者被指作为杨念群的学术劳动力，长期无偿协助研究工作。

风波曝光后，网上再次引爆高校学术权力滥用、师德监管的争议。目前人民大学、清华大学均未作出回应，但人民大学清史研究所官网「在职教师」一栏已不见杨念群的简介。