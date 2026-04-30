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贵州女子边充电边玩手机遭电击 持续数分钟无法动弹

即时中国
更新时间：10:52 2026-04-30 HKT
发布时间：10:51 2026-04-30 HKT

贵州遵义一名孙姓女子近日在家中，一边为手机充电、一边使用时，不幸触电，一度命危。幸得其表弟及时发现并送院，经抢救后捡回一命。医生表示，这是他首次亲身处理此类病例。

医生：首次见非网上病例

据内媒「都市现场」报道，事发于本月28日，孙女士忆述，当时她正躺在沙发上，一边充电一边观看影片，脚则随意地搭在旁边的烤火炉上。她形容：「突然感觉手机『上头』了，然后全身就不会动了，整个身体完全不受控制。」她指，电流从手部迅速贯穿至脚部，形成循环，并感觉到电流从脚部击穿出去。

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孙女士称，整个过程持续了数分钟，期间她无法动弹或呼救。幸好其何姓表弟及时发现异样，迅速拔掉充电器插头，并将当时已口舌流血、意识模糊的她紧急送院。

孙女士引述医生指，这是他首次亲身遇到的病例，此前只在网上见过。她当日被送入深切治疗部（ICU）抢救，翌日转往普通病房，目前虽已出院休养，但电击造成的创伤依然严重。出院记录显示，其右手掌有明显电流入口造成的炭黑色焦痂，左脚背则有电流出口造成的灰白色创面，唇、舌亦有电击伤，手部更需进行植皮手术。

孙女士称，事发时使用的并非原厂充电器及电线。她希望以自己的惨痛经历提醒大众，应尽量使用原厂配件，并且切勿一边充电、一边使用手机，以策安全。

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