内地主播「斗狠」博打赏 13人被捕

浙江公安近日破获一宗跨区域的低俗直播「斗狠」案，拘捕13名涉案人员，并已将相关账号封禁。

据央视新闻报道，案情指，浙江公安网安部门早前发现，有多名短片平台主播集中进行低俗、「斗狠」式的PK直播。 经调查，一名赵姓网民等人为求「博眼球、赚流量、谋私利」，联同本地及外省主播，在网上进行「斗狠PK」活动。

相关新闻：博眼球无底线｜粪水涂抹外卖 内地骑手摆拍「加料」影片被捕

浙江公安网安部门成功破获一起跨区域低俗直播「斗狠」案，抓获涉案人员13名，相关账号均被封禁。

据悉，涉案主播不仅编造剧本，更在直播期间进行「头磕红牛」、「皮带抽背」、「树枝抽小腿」等自残行为，以各种出格、猎奇的方式吸引观众「打赏」。 当局批评，该等行为严重污染网络生态，造成恶劣的社会影响。

浙江公安网安部门随即展开调查，并成功拘捕包括主要组织者在内的13名涉案人员。 目前，所有涉案人员已被依法行政拘留。

涉案主播直播期间进行「头磕红牛」、「皮带抽背」、「树枝抽小腿」等自残行为。

内地网警提醒，网络并非「法外之地」，呼吁主播应合法合规进行直播活动，切勿为博取流量而以身试法。 同时，平台方亦应加强对直播内容的审核，对违规账号「零容忍」，而网民亦应自觉抵制低俗、暴力内容，共同维护良好的网络空间。

